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رئيس البرلمان الإيراني يشبه ترامب بجوبلز وزير الدعاية النازية

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رئيس البرلمان الإيراني يشبه ترامب بجوبلز وزير الدعاية النازية رئيس البرلمان الإيراني يشبه ترامب بجوبلز وزير الدعاية النازية

مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان الإيراني يشبه بجوبلز وزير الدعاية النازية

01:00 م الأحد 24 سبتمبر 2017

رئيس البرلمان الإيراني يشبه ترامب بجوبلز وزير الدعاية النازية

علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني

طهران - (د ب أ):

شبه علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلوك جوزيف جوبلز، وزير الدعاية في حكومة الزعيم النازي الراحل ادولف هتلر.

وقال لاريجاني اليوم الأحد: "يبدو أن ترامب يتبع بأكاذيبه عقيدة جوبلز"، وذلك في إشارة إلى عبارة جوبلز:"كل ما يجب فعله فقط هو تكرار الكذبة، وعندئذ سيتم تصديقها".

واتهم لاريجاني ترامب بنشر العديد من الأكاذيب خلال خطابه المعادي لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضاف أن من بين هذه الأكاذيب حديثه عن الديمقراطية في إيران.

وتابع لاريجاني أن لغة الخطابة عند ترامب تعطي انطباعا بأن صاحبها "صاحب ملهى ليلي" أكثر منه رئيس أمريكي.

وأعرب لاريجاني عن اعتقاده بأن ترامب يعيش في حقبة السبعينيات، وقال إن العالم تغير لكن ترامب لم يدرك ذلك.

واختتم تصريحاته بالقول إن إيران لم تعد تلك الدولة التي تقودها الولايات المتحدة، بل إن إيران أصبحت دولة مستقلة لا تسمح لأي أحد بأن يملي عليها ما تقوله.

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مصراوي Masrawy

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