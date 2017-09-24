أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الأوقاف يفتتح 11 مسجدًا في بني سويف

Google+ Print
وزير الأوقاف يفتتح 11 مسجدًا في بني سويف وزير الأوقاف يفتتح 11 مسجدًا في بني سويف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

افتتح وزير الأوقاف مختار جمعة، يشاركه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، 11 مسجدًا بعدد من مراكز المحافظة، وذلك بعد إحلالها وتجديدها بمراكز: "بني سويف، الواسطى وناصر وببا وسمسطا"، منها 9 مساجد بالجهود الذاتية ومسجدان بتمويل من وزارة الأوقاف، وقامت الوزارة بفرش هذه المساجد على نفقتها الكاملة بإجمالي 4000 متر.

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف

وبدأت الفعاليات بافتتاح المسجد الكبير بقرية بني بخيت مركز بني سويف بتكلفة 5 ملايين جنيه (جهود ذاتية) على مساحة إجمالية 500م، وذلك بعد إحلاله وتجديده، وتفقدا مكونات المسجد والذي يضم مكتبًا لتحفيظ القرآن ومصلى للسيدات ومكتبة تم دعمها بإصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وإمدادها بأمهات الكتب والمراجع القيمة والنادرة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير الكتب الإسلامية بأماكن عديدة ولتكون هذه المكتبات مقاصد آمنة لنشر تعاليم الدين السمحة.

فيما شهد افتتاح "مسجد بني بخيت" لفتة طيبة وتجسيد واضح للوحدة الوطنية في أسمى معانيها ورسم لوحة وطنية خالصة تدل على متانة العلاقة بين أبناء الشعب البني سويفي، حيث شارك القمص يعقوب راعي الكنيسة الأرثوذكسية ببني بخيت مشايخ وأئمة الأوقاف في استقبال الوزير والمحافظ  أثناء افتتاح المسجد.

شاهد أيضا

وزير الأوقاف في مساجد بني سويف

هذا ومن المقرر أن يختتم برنامج الزيارة بحضور المؤتمر الذي تنظمه جامعة بني سويف تحت عنوان (دور الشباب في البناء ومواجهة التحديات) في إطار نشر الوعي بأهمية دور الشباب في بناء المجتمعات، وتنمية روح المواطنة، حيث يتضمن المؤتمر حوار مع الشباب وتكريم بعض المتميزين علميًا ورياضيًا.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف والعقيد محمود عبدالمجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة ومسؤولو وقيادات الأوقاف والأزهر وعدد من العلماء والمشايخ وبعض التنفيذيين.

وزير الأوقاف في بني سويف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»