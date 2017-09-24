وزير الأوقاف يفتتح 11 مسجدًا في بني سويف

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افتتح وزير الأوقاف مختار جمعة، يشاركه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، 11 مسجدًا بعدد من مراكز المحافظة، وذلك بعد إحلالها وتجديدها بمراكز: "بني سويف، الواسطى وناصر وببا وسمسطا"، منها 9 مساجد بالجهود الذاتية ومسجدان بتمويل من وزارة الأوقاف، وقامت الوزارة بفرش هذه المساجد على نفقتها الكاملة بإجمالي 4000 متر.

وبدأت الفعاليات بافتتاح المسجد الكبير بقرية بني بخيت مركز بني سويف بتكلفة 5 ملايين جنيه (جهود ذاتية) على مساحة إجمالية 500م، وذلك بعد إحلاله وتجديده، وتفقدا مكونات المسجد والذي يضم مكتبًا لتحفيظ القرآن ومصلى للسيدات ومكتبة تم دعمها بإصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وإمدادها بأمهات الكتب والمراجع القيمة والنادرة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير الكتب الإسلامية بأماكن عديدة ولتكون هذه المكتبات مقاصد آمنة لنشر تعاليم الدين السمحة.

فيما شهد افتتاح "مسجد بني بخيت" لفتة طيبة وتجسيد واضح للوحدة الوطنية في أسمى معانيها ورسم لوحة وطنية خالصة تدل على متانة العلاقة بين أبناء الشعب البني سويفي، حيث شارك القمص يعقوب راعي الكنيسة الأرثوذكسية ببني بخيت مشايخ وأئمة الأوقاف في استقبال الوزير والمحافظ أثناء افتتاح المسجد.

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هذا ومن المقرر أن يختتم برنامج الزيارة بحضور المؤتمر الذي تنظمه جامعة بني سويف تحت عنوان (دور الشباب في البناء ومواجهة التحديات) في إطار نشر الوعي بأهمية دور الشباب في بناء المجتمعات، وتنمية روح المواطنة، حيث يتضمن المؤتمر حوار مع الشباب وتكريم بعض المتميزين علميًا ورياضيًا.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف والعقيد محمود عبدالمجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة ومسؤولو وقيادات الأوقاف والأزهر وعدد من العلماء والمشايخ وبعض التنفيذيين.