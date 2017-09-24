12 فنانًا ندموا على تصريحاتهم.. أحدهم أهان «نساء المغرب» و«الفيشاوي» اعتذر

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"لسانك حصانك"، عبارة تسقط أحيانًا من تفكير البعض، فيسقطون في هفوات دون قصد، أو في لحظات تسرع وغضب، وهو ما قد يضعهم في مواقف محرجة، خاصةً إذا كانوا من الفنانين الذين تسلط عليهم الأضواء باستمرار.

ويستعرض "التحرير - لايف" في هذا التقرير مجموعة من الفنانين الذين أحرجتهم تصريحاتهم، فاضطروا للاعتذار عنها.

1- أحمد الفيشاوي

في صدمة غير متوقعة، فوجىء حاضري فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، بلفظ خارج أطلقه الفنان "أحمد الفيشاوي" على الهواء مباشرة، ما تسبب في استياء الكثيرين لعدم مراعاة الفنان الشاب حضور الكثير من النجوم الكبار ومتابعة الآلاف من المشاهدين لفعاليات المهرجان، حيث قال قبيل عرض فيلمه الجديد "شيخ جاكسون": "مش عارف إزاي هنشوفه على الشاشة الـ ..."، بعد تعرضها لعاصفة هوائية جعلتها غير مستقرة.

وبعد موجة لاذعة من الانتقادات التي واجهها "أحمد الفيشاوي" من قبل كثير من الفنانين والجمهور، اضطر لتقديم اعتذاره عن هذا اللفظ، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو قال فيه: "اعتذار واجب عما بدر مني، فريق العمل بأكمله عمل بجديه على هذا الإنتاج، وكل ما أردت هو أن يُشاهد الفيلم بالطريقة الصحيحة، لم يكن لدي أي نية لإزعاج أحد في هذا المهرجان المشرف".

2- داليا البحيري

بعدما قامت محكمة الجنايات بإدراج اسم اللاعب المُعتزل، محمد أبو تريكة، على قائمة الإرهابيين ووضعه على قائمة ترقب الوصول، هاجمته الفنانة داليا البحيري عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلةً: "أبو تريكة إرهابي من قبل ما يساند الإخوان! خلقته بتقول إرهابي".

وأثار منشور البحيري استياء محبي اللاعب، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل هب أيضًا عدد كبير من زملائها الفنانين، ولاسيما زوجها، للدفاع عن اللاعب، وقاموا بالرد عليها من خلال منشورات خاصة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، ما دفعها لتقديم اعتذار عبر صفحتها، قائلةً: "في البداية أحب أقدم اعتذاري الشخصي للاعب محمد أبو تريكة وإلي جمهوره وعاشقيه من غالبية الشعب المصري عن أي فهم خاطئ أو إساءة، تبدو أنها قد بدرت مني".

وتابعت: "أما للتوضيح، فالتدوينة التي نشرت على حسابي الخاص - أكرر حسابي الخاص - حيث أنني لا أمتلك صفحة عامة على "فيسبوك"، لا تخرج عن كونها مكايدة ودعابة لبعض أفراد عائلتي وأصدقائي من محبي أبو تريكة، وليس من أجل التجريح أو الإساءة".

وأضافت "ولمن يعرفونني عن قرب وجمهوري العزيز الذي يعرفني حق المعرفة، فأنا لست معتادة على الإساءة الى الأشخاص حتى وإن تم الإساءة لى، ومن المؤكد أنني لست بالغباء حتى أسيء عن قصد إلى شخص بحجم اللاعب محمد أبو تريكة".

3- رانيا محمود ياسين

في أبريل الماضي، أثارت الفنانة والإعلامية "رانيا محمود ياسين" الجدل بتصريح أطلقته عبر برنامجها على قناة "الحدث"، بخصوص مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني" قائلة: "ما يغور في داهية.. هو مافيش حد اتقتل غيره".

وبعد الهجوم المحلي والعالمي عليها، اعتذرت رانيا عن تلك التصريحات في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "العاصمة"، قائلة: "أنا لا أقصد الشاب نفسه أنا كان قصدي على الإعلام الغربي، الذي يستبق التحقيقات"، وأضافت: "الإعلام الغربي زهقنا ووصلونا أننا نفقد التعاطف مع هذا الشاب"، واختتمت كلامها قائلة: "الله يرحمه ويرحم أي إنسان توفاه الله".



4- سماح أنور

عقب قيام ثورة 25 يناير عام 2011، هاجمت الفنانة سماح أنور الثوار في تصريحات لها بإحدى قنوات التليفزيون المصري وطالبت بـ"حرق كل المتظاهرين بميدان التحرير لأنهم خربوا البلد"، على حد وصفها، ولكنها اعتذرت عن تلك التصريحات بعد نجاح الثورة، وقالت في مقابلة مع قناة "العربية": "كل ما قاله شباب 25 يناير عني لهم حق فيه، لكني لم أكن أقصد هؤلاء الشباب، وأقدم لهم الاعتذار؛ لأنني لم أكن أعلم حقيقة الثورة وماذا يحدث في ميدان التحرير، وكنت مضللة إعلاميا مثل كل المصريين في المنازل، الذين يشاهدون القنوات التلفزيونية المصرية".

وأضافت: "لم أقل احرقوا شباب 25 يناير، لكني كنت أقصد بتصريحاتي المخربين، الذين يدمرون البلد، المعتصمين بميدان التحرير"، وتابعت: "الإعلام المصري ضلل كل المصريين من خلال القنوات الرسمية والخاصة، وخاصة أنه كان يقدم شباب على أنهم من حركة 25 يناير، ويتحدثون عن وجود بلطجية وأشخاص يحملون أجندات خاصة في الميدان، ويسعون لتخريب البلد".

5- أحلام

تصريح ناري عرّض المطرب الكويتي "عبد الله الرويشد" للهجوم من قبل المطربة الإماراتية "أحلام"، في عام 2015، حيث صّرح بأنه يعتبر المطربة نوال الكويتية "فنانة الخليج الأولى"، وهو ما أثار غضب أحلام التي ردّت على ذلك في تصريحات صحفية: "أقول لعبد الله الرويشد عندما يتكلم فنان العرب على الجميع أن يصمت"، في إشارة منها إلى أن فنان العرب محمد عبده هو من أطلق عليها لقب الملكة، مطالبة الرويشد بالصمت.

وبعد أشهر من غضب أحلام، خرجت مرة أخرى على "تويتر" لتعتذر قائلة: "أنا كثير متضايقة من نفسي لأني في لحظه غضب صدرت مني كلمة في حق شخص أنا أحبه وأحترمه وكان له فضل كبير عليّ لهذا اعتذر منه استاذي عبد الله رويشد".

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6- وفاء عامر

"سأدافع عن الجيش بصدري"، تصريح عفوي أطلقته الفنانة وفاء عامر بحسن نية في يناير عام 2012، ولكن البعض أستغله استغلالًا مسيئًا، حيث نشر بعض مهاجميها صورًا مثيرة لها من مشاركتها في فيلم "الواد محروس بتاع الوزير"، معلقين عليها بتصريحها، وهو ما وضعها في موقف محرج.

واعتذرت الفنانة وفاء عامر لزوجها المنتج محمد فوزي وابنها عمر عما تسببت به لهم من مضايقات بسبب تلك الصور والتعليقات المسيئة، كما اعتذرت عن آرائها السياسية التي عرضت أسرتها للإساءة بطريقة غير مباشرة.

7- إلهام شاهين

"الناس اتلموا علينا في ألمانيا"، تصريح عرّض الفنانة إلهام شاهين في يونيو من عام 2015، للانتقاد والهجوم من قبل الكثيرين بسبب قولها إن المصريين من الجاليات الأوروبية توافدوا إلى برلين لالتقاط الصور مع وفد الفنانين الذين صحبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته لألمانيا،بسبب حب المواطنين لهم.

واعتذرت الفنانة إلهام شاهين للجاليات المصرية بألمانيا عن هذا التصريح في مداخلة هاتفية لبرنامج "السادة المحترمون" عبر قناة ONTV، قائلة: "ماكنتش أعرف إن كلامي هيتفهم غلط كده، أنا ماعرفتش أعبر صح، وبعتذر عن سوء فهم ما قصدته".

8- أصالة

بكلمات لاذعة وانتقادات حادة، هاجمت المطربة السورية أصالة في أكتوبر عام 2014، الفنانة فلة الجزائرية بعد ظهورها مع شاب أصغر منها في فيديو كليب، وقالت أصالة عبر "تويتر": "أسوأ صباح بحياتي لما شفت كليب فلة الجديد مع شاب صغير"، ولكن بعد ساعات، تراجعت أصالة عن ذلك، وغرّدت: "معلش سامحوني على إندفاعي صباحاً وماكان لازم أعطي رأيي وكل حدا حر بحاله بس هيك أنا الصبح بكون كتير مندفعة ومع ساعات النهار بهدا وبتحول لذا"، وتابعت: "مابقى أكتب شي الصبح ورح أجل تعبيراتي لبعد الظهر أو المسا بكون ركبت الماسك اللي وزعوه علينا من يوم ولدنا وخلصت القصه واللي بعده".

9- لطفي لبيب

"نحتاج إلى عري أكثر على الشاشة"، تصريح أدلى به الفنان لطفي لبيب في وقت سابق عرضه للانتقاد من قبل الكثيرين، ولكنه عاد في وقت سابق من شهر يناير الجاري أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر فضائية cbc، ليعتذر عن ذلك قائلًا: "أخذ عليا قولي باحتياج الشاشة تكون أكثر عريًا، وأنا بعترف أنا كنت أعني جرأة العقل والفكر، ربما أساءت التعبير، وأنا بعتذر، ولو نظرنا للتلفزيون المصري واللبناني، نجد الاستعراض في التلفزيون اللبناني مبهر أكثر من المصري وغير موجود عندنا".

10- حلمي بكر

في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، قال الملحن حلمي بكر في مداخلة له على راديو "90 90"، إنه يجب على الفنان أحمد عدوية التوقف عن الغناء نظراً لتقدمه في العمر وحالته الصحية الحرجة، ولكن بعد أيام قليلة أعتذر حلمي بكر لعدوية في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" عبر فضائية "دريم"، موضحًا أن تصريحاته تم فهمها بشكل خاطئ، وقال: "يوم ما أقولك بطل أبقى قليل الأدب، ومستعد أتعاون معاك في أغنية جديدة".

11- حسن حسني

أثار الفنان حسن حسني في أغسطس من عام 2015 الماضي، غضب الشعب المغربي، بعد انتشار مقطع فيديو له عبر موقع "يوتيوب" بصحبة الممثل السعودي عبد المجيد الرهيدي، والذي قال لحسني: "يا حاج، أنا عايز أتزوج.. تعبت، أتزوج وأطلع على المغرب آخذ شهر عسل"، وهنا ردّ عليه حسني بتعليق عفوي قائلًا: "حد يروح مطعم ومعاه ساندويتش؟"، في إشارة منه إلى أن المغرب بها الكثير من النساء الجميلات، ما أثار غضب الكثيرين.

ولحل الأزمة، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي، بيانًا صحفياً على لسان الفنان حسن حسني، يعتذر فيه الفنان عن هذا الفيديو، وجاء في البيان: "يعلن الفنان القدير حسن حسني عن أسفه لما تردد لإثارة البلبلة بين فناني مصر والمغرب، مؤكدا أن حبه واحترامه لشعب المغرب الشقيق لا يقبل المزايدة أو التشويه فالمصري لا يرد الخير بالإساءة، وليس من المنطقي أن يفسر أي كلام عادي على محمل سيء إلا من أصحاب النفوس الضعيفة صناع الضغينة.. كما صرح بأنه قوبل فى المغرب بكل حفاوة وتكريم فهل يعقل أن يرد كل هذا بالتلويح بأي إساءة لهذا الشعب الكريم؟".

12- شيرين عبد الوهاب

أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب أزمة في الوسط الفني في بداية هذا العام بإساءتها للمطرب الكبير عمرو دياب، خلال حضورها حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة السورية كندة علوش.

وظهر مقطع فيديو لشيرين في الحفل تشيد بالمطرب تامر حسني وتهاجم عمرو دياب قائلة: "طبعًا تامر حسني وحماقي هما اللي عندنا في مصر وعايزة أقول إن اللي خلاص راحت عليه.. كبر خلاص في السن، فإحنا اللي جايين"، ولكنها عادت بعد ذلك واعتذرت، مؤكدة أنها كانت تمزح، وأنها تحترم عمرو دياب وتقدّره.