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غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 31

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غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 31 غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 31

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن

المدينة الصغرى العظمى
القاهرة 22 31 
وسط الدلتا 22 31 
الإسكندرية 23 29 
بلطيم 23 29 
مطروح 22 27 
السلوم 18 27 
سيوة 19 32 
بورسعيد 24 29 
دمياط 24 29 
العريش 20 30 
رفح 19 29 
الإسماعيلية 20 31 
السويس 21 31 
رأس سدر 20 32 
نخل 13 29 
نويبع 24 32 
طابا 19 30 
كاترين 15 29 
الطور 24 29 
شرم الشيخ 26 34 
الغردقة 26 34 
مرسى علم 25 33 
الفيوم 20 32 
بني سويف 20 31 
المنيا 19 31 
أسيوط 19 31 
سوهاج 21 33 
قنا 21 34 
الأقصر 22 35 
أسوان 22 36 
أبو سمبل 21 35 
الوادي الجديد 21 34 
شلاتين 24 34 
أبو رماد 23 33 
رأس حدربة 23 31 
حلايب 25 31 

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