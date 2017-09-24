بالصور.. أول يوم مدرسة حول العالم"بالية وورد".. وفي مصر "الطابور"

كتب - هشام عواض:

تصوير - نادر نبيل:

شهد اليوم بداية العام الدراسي في مصر، وتوافد في الصباح ملايين الطلاب على مدارس مراحل التعليم المختلفة، فكيف استقبلتهم المدرسة؟.

يختلف شكل أول يوم دراسي في بعض دول العالم، من بين احتفالات أو عروض فنية وفاعليات، مثل أوكرانيا التي يقوم بها الطلاب الأكبر سنًا باستقبال التلاميذ الصغار بممشى احتفالي وتقديم باقات الزهور لهم، بحسب موقع "businessinsider".

وفي دولة في أوروبا الشرقية وهي بيلاروسيا، تقام عروض رقصات البالية في أول يوم مدرسة، مع تقديم باقات الزهور لهم أيضاً. أما في مصر بيتم الاكتفاء بطابور الصباح.