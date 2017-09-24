بالصور.. أول يوم مدرسة حول العالم"بالية وورد".. وفي مصر "الطابور"
12:44 م الأحد 24 سبتمبر 2017
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور- بعد وفاتها.. تعرف على ممتلكات أغنى امرأة في العالم
كتب - هشام عواض:
تصوير - نادر نبيل:
شهد اليوم بداية العام الدراسي في مصر، وتوافد في الصباح ملايين الطلاب على مدارس مراحل التعليم المختلفة، فكيف استقبلتهم المدرسة؟.
يختلف شكل أول يوم دراسي في بعض دول العالم، من بين احتفالات أو عروض فنية وفاعليات، مثل أوكرانيا التي يقوم بها الطلاب الأكبر سنًا باستقبال التلاميذ الصغار بممشى احتفالي وتقديم باقات الزهور لهم، بحسب موقع "businessinsider".
وفي دولة في أوروبا الشرقية وهي بيلاروسيا، تقام عروض رقصات البالية في أول يوم مدرسة، مع تقديم باقات الزهور لهم أيضاً. أما في مصر بيتم الاكتفاء بطابور الصباح.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
يوميات صيدلي في منطقة شعبية.. أغرب طلبات الزبائن غير الفياجرا
-
هل تتذكر أول إعلانات شبكات "ألو وكليك واتصالات"؟..شاهد بالفيديو
-
بالصور- هاشتاج "كيف نقلل نسب الطلاق" يتصدر تويتر..والأهل السبب الأكبر
-
"طالب وأم ومُسن وموظف".. لماذا يتمسك البعض بركوب الأوتوبيس؟
إعلان
إعلان