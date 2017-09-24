الجنايات تعاقب "مشاغب" و4 أخرين بالسجن 7 سنوات في "أحداث الدفاع الجوي"

كتب ـ عمرو علي:

قضت الدائرة 9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، بمعاقبة سيد مشاغب و4 آخرين بالسجن لمدة ٧سنوات، والمؤبد لمتهمين آخرين، في أحداث استاد الدفاع الجوي، والتي وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديي الزمالك وانبى بإستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادى الزمالك.

وعاقبت المحكمة، ثلاثة متهمين بالسجن. ١٠سنوات، كما عاقبت متهم بالسجن ٥سنوات، ومتهمين آخرين بالسجن ثلاثة سنوات، ومتهم سنتين، كما قضت ببراءة متهمين آخرين في ذات القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي، وعلى صقر، وأمانة سر أحمد الهادي.

وأمرت النيابة العامة بإحالة 16 متهما في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وانبى بإستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا للمحاكمة، وأثبتت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ" وايت نايتس " في ارتكاب الأحداث، وكما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.