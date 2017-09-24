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بالصور- طلاب التربية العسكرية بالأزهر يؤدون تحية العلم وسط غياب "المحرصاوي"

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بالصور- طلاب التربية العسكرية بالأزهر يؤدون تحية العلم وسط غياب "المحرصاوي" بالصور- طلاب التربية العسكرية بالأزهر يؤدون تحية العلم وسط غياب "المحرصاوي"

مصراوي Masrawy

بالصور- طلاب التربية العسكرية بالأزهر يؤدون تحية العلم وسط غياب "المحرصاوي"

12:44 م الأحد 24 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور .. شرطة السياحة تضبط 11 متهمًا بحوزتهم قطع أثرية

الألبوم التالى

بالصور .. شرطة السياحة تضبط 11 متهمًا بحوزتهم قطع أثرية

كتب- محمود مصطفى:
تصوير- محمود بكار:

أدى العشرات من طلاب التربية العسكرية بجامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد، "تحية العلم" بالحرم الجامعي بمدينة نصر.

وحضر تحية العلم الدكتور أشرف عطية، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، والمحاسب أحمد عباس الأمين العام، بصحبة الطلاب وعدد من موظفي رعاية الشباب والرياضة.

من جانبه، رفض الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، النزول لأداء تحية العلم، وكلف الدكتور أشرف عطية نائب الدراسات العليا، بالحضور بدلًا منه.

وطالب موظفو رعاية الشباب، رئيس جامعة الأزهر بالنزول لأداء تحية العلم مع الطلاب، إلا أنه رفض معللًا ذلك بانشغاله.

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