السيطرة على حريق بكمية مخلفات داخل مدرسة بالجيزة
12:39 م الأحد 24 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود اندلع بمدرسة الأهرام الإعدادية بنين، دون إصابات.
كشفت المعاينة نشوب الحريق بكمية مخلفات بجوار السور الخلفي للمدرسة، ورجح أحد المعاملين سبب نشوبه إلقاء أحد الأشخاص بقايا سيجارة مشتعلة من العقارات المطلة على المدرسة.
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط عصابة "سرقة السكر".. استولت على 420 طن مخصصة للصعيد
-
المشدد عشر سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "خلية المتفجرات"
-
بعد ضبطها متلبسة بسرقة حقائب السيدات.. رحاب تعترف: "السرقة أشرف من
-
"نشال الأتوبيس" في قبضة الشرطة بعد هروبه من 31 قضية
إعلان
إعلان