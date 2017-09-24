السيطرة على حريق بكمية مخلفات داخل مدرسة بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود اندلع بمدرسة الأهرام الإعدادية بنين، دون إصابات.

كشفت المعاينة نشوب الحريق بكمية مخلفات بجوار السور الخلفي للمدرسة، ورجح أحد المعاملين سبب نشوبه إلقاء أحد الأشخاص بقايا سيجارة مشتعلة من العقارات المطلة على المدرسة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.