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بالصور.. راعى كنسية النبى موسى بجنوب سيناء يشارك المسلمين إفطارهم

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بالصور.. راعى كنسية النبى موسى بجنوب سيناء يشارك المسلمين إفطارهم بالصور.. راعى كنسية النبى موسى بجنوب سيناء يشارك المسلمين إفطارهم

تجمعت أعداد كبيرة بميادين محافظة جنوب سيناء فى إفطار جماعى، للمشاركة فى فعاليات وتفويض القوات المسلحة للقضاء على العنف والإرهاب.

ففى طور سيناء، حضر القس "مينا سعد" راعى كنيسة موسى النبى ومارمرقس مع المسلمين فى الإفطار الجماعى، أمام ديوان عام المحافظة، كما حرص بعض المتظاهرين المسيحيين على مشاركة إخوانهم المسلمين الحفل رافعين أعلام ، ومرددين هتافات منها: "تحيا مصر".

يذكر أن القوات المسلحة وزعت الوجبات والمياه والعصائر على كل المشاركين فى حفل الإفطار الجماعى، وعقب الانتهاء من الإفطار ردد المشاركون فى التظاهرات شعارات: "افرم.. افرم ياسيسي"، "الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة"، و"لا للإرهاب" و"شدى حيلك يا بلد الحرية بتتولد".

كما طالبت جموع المتظاهرين وزير الدفاع بسرعة ردع الخارجين عن القانون والقضاء على كل البؤر الإرهابية بمختلف محافظات مصر، والإسراع فى تطهير سيناء وتعميرها.

ومن جهته، قال الدكتور محمد السيد- ناشط سياسى -: إن الإخوان سقطوا فى ثلاثة أيام "نتيجة كذبهم وعنادهم مع الشعب وخيانتهم للأمانة التى حملها الشعب لهم، والآن نقف جميعاً على قلب رجل واحد ضد العنف والتطرف فالجيش له كل الصلاحيات والتفويض فى إعلان الحرب على الإرهاب".

ومن جانبه، أضاف رمضان جبلى أحد شباب البدو، أن البدو يؤيدون الجيش حامى الثورة المصرية، حيث تربطهم علاقات نضال وكفاح مع رجال القوات المسلحة، منذ قديم الأزل، وسنقف معهم ضد الإرهاب.

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