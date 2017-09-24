التعليم تعد قاعدة بيانات لحصر أعداد المدارس على مستوى الجمهورية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم إعداد بيان بأعداد المدارس التي تم تسجيلها على قاعدة بيانات الوزارة.

وأشار خيري، في بيان صحفي الأحد، إلى أن قاعدة البيانات تضم 43.223 مدرسة حكومية "عربي"، 2.445 مدرسة حكومية لغات، بالإضافة إلى 7.777 مدرسة خاصة " عربي ولغات" بإجمالي عدد مدارس 53.445 مدرسة.

وبالنسبة للمدارس الدولية فيبلغ عددها 768 مدرسة موزعة على أنحاء الجمهورية منها مدارس دولية رسمية بعدد 5 مدارس، و مدارس دولية رسمية لغات بعدد 18 مدرسة.

وفيما يخص مدارس التعليم الثانوي الصناعي فيبلغ عددها 1.137 مدرسة، ومدارس التعليم الزراعي 241 مدرسة، والتجاري 755 مدرسة، ومدارس التعليم الفندقي 116 مدرسة.

هذا بالإضافة إلى مدارس التربية الخاصة البالغ عددها 948 مدرسة.