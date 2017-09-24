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"القومي لحقوق الإنسان" يعقد دورته التدريبية الثانية للباحثين البرلمانين

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"القومي لحقوق الإنسان" يعقد دورته التدريبية الثانية للباحثين البرلمانين "القومي لحقوق الإنسان" يعقد دورته التدريبية الثانية للباحثين البرلمانين

مصراوي Masrawy

"القومي لحقوق الإنسان" يعقد دورته التدريبية الثانية للباحثين البرلمانين

12:55 م الأحد 24 سبتمبر 2017

القومي لحقوق الإنسان

كتبت- هاجر حسني:

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، الدورة التدريبية الثانية للباحثين البرلمانين، والتي تأتي ضمن أنشطة وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس.

وقال بيان المجلس، إن البرنامج التدريبي يتناول على عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل التشريعي والبرلماني من أهمها تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفقًا للدستور بما يحقق الموائمة التشريعية بين الاتفاقيات والالتزامات الدولية والقوانين الوطنية، الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان التعاقدية والغير تعاقدية، آليات الاستعراض الدوري الشامل، أهم التوصيات التشريعية التي قبلتها المصرية.

ويفتتح الدورة التدريبية، منصف سليمان، رئيس الوحدة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

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