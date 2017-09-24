"الأعلى للجامعات" يعلن فتح باب الترشح لجائزة "نايف للأمن العربي"

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن فتح باب الترشيح لجائزة الأمير نايف للأمن العربي 2017.

وأوضح المجلس -عبر موقعه الإلكتروني-، أن التسجيل يكون من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لجائزة الأمير نايف.

وتنقسم الجائزة الى خمسة فروع، يبلغ إجمالي قيمة كل جائزة فرعية مائة ألف دولار وهي كالتالي:

1-جائزة الأداء الأمني المتميز.

2-جائزة البرامج الأمنية الرائدة.

3-جائزة الدراسات الأمنية.

4-جائزة الاختراع الأمني.

5-جائزة الإبداع الإعلامي.

وأضاف الأعلى للجامعات، أن التسجيل مستمر حتى موعد أقصاه 31 أكتوبر القادم.

من جانبها أعلنت الأمانة العامة للجائزة، عن ضرورة أن تكون أن تكون الأعمال المترشحة لجائزة الدراسات الأمنية متعلقة بالجرائم الإلكترونية.

وأكدت الأمانة- في بيان لها- أن الترشح للجائزة ليس مقتصرا على الأجهزة الأمنية أو الجهات الحكومية، إذ يحق للأفراد والمؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والإعلانية في الدول العربية الترشح للجائزة عبر تسليم الترشحات في المواعيد المحددة ومباشرة إلى الأمانة العامة للجائزة في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة أو بالبريد السريع أو المضمون على العنوان التالي: زنقة بحيرة واندرمير – ص ب 4 – 1053 ضفاف البحيرة – الجمهورية التونسية أو من خلال البريد الإلكتروني للجائزة (info@princenaifprize.com).