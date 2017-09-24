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الإسكان لمحدودي الدخل: اعملوا جمعية عشان الشقة التمليك (فيديو)

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الإسكان لمحدودي الدخل: اعملوا جمعية عشان الشقة التمليك (فيديو) الإسكان لمحدودي الدخل: اعملوا جمعية عشان الشقة التمليك (فيديو)

التحرير

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أرجع هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، سبب المشكلات التي واجهت المواطنين في أثناء تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للإعلان التاسع من مشروع الإسكان الاجتماعي، إلى ضغط المتقدمين في أول يوم للحجز كعادة المصريين.

وقال يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra"، اليوم الأحد: "المصريين اتعودوا في كل حاجه يستنوا لآخر يوم، وده اللي حصل في التقديم وتسبب في وقوع الموقع الإلكتروني، لكن تخطينا المشكلة في وقت سريع"، مضيف: "خلال 6 شهور سيتم الاستعلام عن المتقدمين وتسليم الوحدات".

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وعن شكاوى المواطنين من زيادة الدفعة المقررة لاستلام وحدة بمشروع الإسكان المتوسط، أوضح المتحدث باسم الإسكان: "دي أقل حاجة موجودة دلوقتي، كلنا كنا شباب والواحد لما بيجي ياخد شقة تمليك بيعمل جمعية عشان يدفع، محدش بيقرر من يوم وليلة يجيب شقة تمليك".

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التحرير

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