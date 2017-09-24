150 مقعدًا دراسيًا و4 أطنان لحوم من «الأوقاف» لمحافظة بني سويف

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قال المهندس شريف حبيب، اليوم الأحد: إن "وزارة الأوقاف أهدت 150 مقعدًا دراسيًا لتوزيعها على المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالإضافة إلى 4 أطنان لحوم من وزارة الأوقاف سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية"، مؤكدًا أنه تم إعداد خطة يقوم بها رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية من التربية والتعليم والأوقاف لتوزيع هدايا وزارة الأوقاف على المناطق الأكثر احتياجًا ولضمان وصول هذه المساعدات والبرامج التنموية لمستحقيها.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الأوقاف فضيلة الدكتور مختار جمعة في مستهل زيارته للمحافظة، والتي بدأها بتفقد وتسليم الهدايا المقدمة من الوزارة للمحافظة بني سويف أمام ديوان عام المحافظة، في حضور مديري إدارات الأوقاف على مستوى المحافظة بالإضافة إلى التنفيذيين المعنيين لاتخاذ اللازم لتسهيل توزيعها.

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ومن المقرر أن يتم افتتاح 11مسجدًا منهم 9 بالجهود الذاتية، على أن تختتم الزيارة بحضور المؤتمرالذي تنظمه جامعة بني سويف تحت عنوان (دور الشباب في البناء ومواجهة التحديات) بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة بمدينة بني سويف.