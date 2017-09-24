كيف تتغلب على شعور طفلك بالصداع في أول يوم مدرسة؟

كيف تتغلب على "الصداع" في أول يوم دراسي؟

كتبت- هاجر حاتم:

بسبب تغير مواعيد النوم، ونظام الحياة للطلاب وقت الإجازة، يصيب بعض الطلاب صداع قوي في أول يوم دراسي، ولكي تتغلب عليه إليك هذه النصائح وفقًا لما ذكره موقع health24.

- ساندوتشات المدرسة

لها عامل أساسي في تحسين الدورة الدموية للجسم، فكلما كانت تحتوي على ألياف غذائية مفيدة، كلما كان امتصاص الجسم لها أفضل و لاتسبب في انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم.

- وجبة الإفطار

لاتغني ساندويتشات المدرسة عن هذه الوجبة، فيفضل أن يتناول الأطفال فطورهم الصحي قبل الذهاب للمدرسة، وتناول الساندويتشات على مدار اليوم.

- شرب الماء

شرب الماء على مدار اليوم الدراسي يحسن من مستوى ضغط الدم، ويساعد على وصوله للمخ، ممل يقلل احتمالات الإصابة بالصداع، يفضل تناول 8 اكواب خلال اليوم.

- العصائر الطازجة

بالرغم من أنه يصعب الحصول على العصائر طازجة خلال اليوم الدراسي، ولكن تناولها على مدار اليوم، يساعد على تحسين الدورة الدموية خاصًة للأطفال.

- النوم الكافي

النوم لمدة تتراوح بين 7-8 ساعات ستحميك من الصداع في اليوم الدراسي التالي، لأن المخ سيكون جدد نشاطه من جديد، خلال وقت النوم.