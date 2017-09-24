كيف تتغلب على شعور طفلك بالصداع في أول يوم مدرسة؟
12:34 م الأحد 24 سبتمبر 2017
كيف تتغلب على "الصداع" في أول يوم دراسي؟
كتبت- هاجر حاتم:
بسبب تغير مواعيد النوم، ونظام الحياة للطلاب وقت الإجازة، يصيب بعض الطلاب صداع قوي في أول يوم دراسي، ولكي تتغلب عليه إليك هذه النصائح وفقًا لما ذكره موقع health24.
- ساندوتشات المدرسة
لها عامل أساسي في تحسين الدورة الدموية للجسم، فكلما كانت تحتوي على ألياف غذائية مفيدة، كلما كان امتصاص الجسم لها أفضل و لاتسبب في انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم.
- وجبة الإفطار
لاتغني ساندويتشات المدرسة عن هذه الوجبة، فيفضل أن يتناول الأطفال فطورهم الصحي قبل الذهاب للمدرسة، وتناول الساندويتشات على مدار اليوم.
- شرب الماء
شرب الماء على مدار اليوم الدراسي يحسن من مستوى ضغط الدم، ويساعد على وصوله للمخ، ممل يقلل احتمالات الإصابة بالصداع، يفضل تناول 8 اكواب خلال اليوم.
- العصائر الطازجة
بالرغم من أنه يصعب الحصول على العصائر طازجة خلال اليوم الدراسي، ولكن تناولها على مدار اليوم، يساعد على تحسين الدورة الدموية خاصًة للأطفال.
- النوم الكافي
النوم لمدة تتراوح بين 7-8 ساعات ستحميك من الصداع في اليوم الدراسي التالي، لأن المخ سيكون جدد نشاطه من جديد، خلال وقت النوم.
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