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كيف تتغلب على شعور طفلك بالصداع في أول يوم مدرسة؟

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كيف تتغلب على شعور طفلك بالصداع في أول يوم مدرسة؟ كيف تتغلب على شعور طفلك بالصداع في أول يوم مدرسة؟

مصراوي Masrawy

كيف تتغلب على شعور طفلك بالصداع في أول يوم مدرسة؟

12:34 م الأحد 24 سبتمبر 2017

كيف تتغلب على شعور طفلك بالصداع في أول يوم مدرسة؟

كيف تتغلب على "الصداع" في أول يوم دراسي؟

كتبت- هاجر حاتم:

بسبب تغير مواعيد النوم، ونظام الحياة للطلاب وقت الإجازة، يصيب بعض الطلاب صداع قوي في أول يوم دراسي، ولكي تتغلب عليه إليك هذه النصائح وفقًا لما ذكره موقع health24.

- ساندوتشات المدرسة

لها عامل أساسي في تحسين الدورة الدموية للجسم، فكلما كانت تحتوي على ألياف غذائية مفيدة، كلما كان امتصاص الجسم لها أفضل و لاتسبب في انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم.

- وجبة الإفطار

لاتغني ساندويتشات المدرسة عن هذه الوجبة، فيفضل أن يتناول الأطفال فطورهم الصحي قبل الذهاب للمدرسة، وتناول الساندويتشات على مدار اليوم.

- شرب الماء

شرب الماء على مدار اليوم الدراسي يحسن من مستوى ضغط الدم، ويساعد على وصوله للمخ، ممل يقلل احتمالات الإصابة بالصداع، يفضل تناول 8 اكواب خلال اليوم.

- العصائر الطازجة

بالرغم من أنه يصعب الحصول على العصائر طازجة خلال اليوم الدراسي، ولكن تناولها على مدار اليوم، يساعد على تحسين الدورة الدموية خاصًة للأطفال.

- النوم الكافي

النوم لمدة تتراوح بين 7-8 ساعات ستحميك من الصداع في اليوم الدراسي التالي، لأن المخ سيكون جدد نشاطه من جديد، خلال وقت النوم.

 

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