أطعمة تسبب لك ظهور البثور السوداء

(د ب أ) -

أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن بعض الأطعمة تهدد البشرة بظهور البثور وحب الشباب، إلى جانب الاستعداد الوراثي والتوتر النفسي والعناية الخاطئة بالوجه.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها الإلكتروني أن منتجات الألبان تعد عدوا لدودا للبشرة النقية؛ حيث يحتوي الحليب البقري على الكثير من هرمونات النمو، التي تحدث خللا بمستوى هرمون الذكورة "التستوستيرون" وتؤدي إلى حدوث التهابات.

ولتجنب ظهور البثور يمكن اللجوء إلى بدائل الحليب البقري، مثل حليب اللوز أو حليب جوز الهند.

ولا يتسبب السكر في زيادة الوزن فحسب، بل يؤثر بالسلب على نقاء البشرة أيضا. ولا يوجد السكر في الحلويات فقط، وإنما يختبئ أيضا في الباستا أو الأرز الأبيض.

ويؤكد أطباء الأمراض الجلدية أن الجلوكوز لا يؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب فحسب، بل يعزز أيضا نشوء التجاعيد.

وتنقسم الدهون إلى صحية وغير صحية. وتندرج الدهون المتحولة "Trans fat" ضمن الدهون غير الصحية، وهي توجد في المواد الغذائية المصنعة، مثل البسكويت ورقائق البطاطس والسمن الصناعي. وترفع هذه الدهون خطر ظهور البثور وحب الشباب؛ لذا ينبغي الابتعاد عنها.

أما الدهون الصحية فتعتبر ضرورية لجمال البشرة؛ حيث إنها تعزز امتصاص العناصر الغذائية وتعمل على تنشيط عملية الأيض. وتسهم الأحماض الدهنية أوميجا 3 في تحسين عملية تجديد الكولاجين بالبشرة. لذا ينبغي الإكثار من الأفوكادو والأسماك والبيض.

وتكمن مشكلة الشوكولاتة في المواد الإضافية، مثل السكر والحليب البودرة؛ حيث تمثل هذه الإضافات مشكلة للبشرة، في حين أن الكاكاو غني بمضادات الأكسدة، التي تعمل على تثبيط الالتهابات وتمنح البشرة مظهرا جميلا يشع شبابا وحيوية.

لذا ينبغي الابتعاد عن الشوكولاتة ذات الحليب كامل الدسم، وتناول الشوكولاتة، التي تحتوي على الكاكاو بنسبة تزيد عن 70%.