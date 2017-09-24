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ضبط عصابة "سرقة السكر".. استولت على 420 طن مخصصة للصعيد

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ضبط عصابة "سرقة السكر".. استولت على 420 طن مخصصة للصعيد ضبط عصابة "سرقة السكر".. استولت على 420 طن مخصصة للصعيد

مصراوي Masrawy

ضبط عصابة "سرقة السكر".. استولت على 420 طن مخصصة للصعيد

12:26 م الأحد 24 سبتمبر 2017

تعبيرية

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث الإدارة الأموال العامة، القبض على 5 أشخاص استولوا على 420 طن سكر من إحدى مصانع شركة السكر والصناعة التكميلية لتوصيلها لعملائها بأسيوط وسوهاج.

كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، قيام كل من "رزق.م"، محامي، مقيم أسيوط، و"محمد.ع"، سائق، مقيم القاهرة، سبق اتهامه في 20 قضية، و"محمد.م"، سائق، ومقيم أسيوط، و"حمادة.ش"، سائق، و"خالد.ح"، سائق، سبق اتهامه في 8 قضايا، و"علي.أ"، سائق، سبق اتهامه في 3 قضايا بالاستيلاء على 420 طن سكر بقيمة 5ر5 مليون جنيه، استلموها بسيارات ملك المتهم الأول من مصانع شركة السكر والصناعة التكميلية بالوجه القبلي لتوصيلها لعملائها بمحافظات الصعيد.

تمكن رجال الأمن العام ومباحث مديريتى أمن أسيوط وسوهاج، من ضبط المتهمين من الثاني حتى السادس، واعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول.

أحالتهم الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة، وتكثف جهودها لضبط المتهم الهارب.

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