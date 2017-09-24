محافظ الشرقية يشرح الحصة الأولى للطلاب عن مفهوم المواطنة (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

حضر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، طابور الصباح بمدرسة "طلبة عويضة" الابتدائية، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية؛ لمشاركة تلاميذ المدرسة تحية العلم والسلام الوطني، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وحرص المحافظ، على الاطمئنان على توزيع جميع الكتب المدرسية وتسليمها للطلاب، مشددًا على مسؤول التعليم، بضرورة وضع خطة مرور لكل مدير إدارة تعليمية؛ للمرور على المدارس ومتابعة العملية التعليمية، وإعداد تقارير يومية لمتابعة العمل وتقييم الأداء.

وخلال حضوره الحصة الأولى، والتي خصصت لتعريف المواطنة، حرص المحافظ على القيام بنفسه بشرح "مفهوم المواطنة" للتلاميذ، والإعلاء من قيمة حب الوطن وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس التلاميذ، حيث أدار معهم حوار هادئ، وطالبهم بالجد والاجتهاد وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد؛ ليكونوا نماذج مشرفة يفخر بهم المجتمع.

وحرص تلاميذ المدرسة، على الاصطفاف على الجانبين حاملين أعلام مصر مرحبين بزيارة المحافظ لمدرستهم.