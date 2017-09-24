أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالصور- جولة لمحافظ الجيزة في 4 مدارس خلال اليوم الدراسي الأول

Google+ Print
بالصور- جولة لمحافظ الجيزة في 4 مدارس خلال اليوم الدراسي الأول بالصور- جولة لمحافظ الجيزة في 4 مدارس خلال اليوم الدراسي الأول

مصراوي Masrawy

بالصور- جولة لمحافظ الجيزة في 4 مدارس خلال اليوم الدراسي الأول

12:01 م الأحد 24 سبتمبر 2017

  • عرض 6 صورة

    2017_9_24_12_0_4_344.jpg

  • عرض 6 صورة

    2017_9_24_12_0_4_453.jpg

  • عرض 6 صورة

    2017_9_24_12_0_6_375.jpg

  • عرض 6 صورة

    2017_9_24_12_0_6_422.jpg

  • عرض 6 صورة

    2017_9_24_12_0_7_969.jpg

  • عرض 6 صورة

    2017_9_24_12_0_8_125.jpg

إعادة الألبوم

30 صورة ترصد أول أيام العام الدراسي الجديد بالقاهرة والجيزة

الألبوم التالى

30 صورة ترصد أول أيام العام الدراسي الجديد بالقاهرة والجيزة

كتبت- ندى الخولي:

أجرى اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، جولة في أول أيام العام الدراسي الجديد، على عدد من المدارس للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، فقد حرص المحافظ على حضور طابور الصباح بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية بنين، والسعيدية الثانوية العسكرية بنين بإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وحضر المحافظ، مع الطلاب الإذاعة المدرسية وتحية العلم، كما زار المحافظ مدرسة الأورمان الثانوية بنات واختتم جولته بزيارة مدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود، الابتدائية المشتركة بإدارة الدقي التعليمية.

وقال الدالي، في تصريحات له أن نسبة الحضور في أول أيام الدراسة، مرتفعة، كما تواصل المدارس تسليم الكتب المدرسية للطلاب.

وأشار الدالي، إلى التنسيق الدائم مع قطاع أمن الجيزة لتأمين كافة المدارس وانتشار الدوريات الراكبة والثابتة كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف التواجد المروري بالشوارع الرئيسية للقضاء على أي زحام في الشوارع وتيسير الحركة المرورية، حيث غالبًا ما يشهد أول ايام الدراسة زحام نتيجة لاصطحاب أولياء الأمور لأبنائهم.

والتقى المحافظ مع عدد من أولياء الأمور خارج المدارس متمنيًا لأبنائهم عام دراسي سعيد.

كما طالب المحافظ، أبنائه الطلاب خلال كلمته التي ألقاها لهم بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بالجد والاجتهاد والمذاكرة المستمرة أولًا بإول وتحقيق أمنياتهم بمستقبل باهر.

وأضاف المحافظ أنهم رصفوا أرضية مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين استجابة لإدارة المدرسة وأولياء الأمور، نظرًا للأهمية الكبيرة للمدرسة التاريخية التي خرجت العديد من الوزراء والمسئولين ورموز المجتمع.

كما قامت إدارة المدرسة بتعليق صور الرموز الذين تخرجوا من المدرسة لتعريف الطلاب بهم. 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 30 صورة ترصد أول أيام العام الدراسي الجديد بالقاهرة والجيزة

    أخبار

  • وزير التعليم لمعلمي الأسمرات: "عايزين البهجة ترجع للمدرسة والطلاب

    أخبار

  • رغم بدء العام الدراسي.. مصروفات المدارس الحكومية لم تحدد حتى الآن

    أخبار

  • بالصور- الوزير على مقاعد التلاميذ في الحصة الأولى.. "تصفيق حاد"

    أخبار

إعلان

00d517bda6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته