بالصور- جولة لمحافظ الجيزة في 4 مدارس خلال اليوم الدراسي الأول

كتبت- ندى الخولي:

أجرى اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، جولة في أول أيام العام الدراسي الجديد، على عدد من المدارس للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، فقد حرص المحافظ على حضور طابور الصباح بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية بنين، والسعيدية الثانوية العسكرية بنين بإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وحضر المحافظ، مع الطلاب الإذاعة المدرسية وتحية العلم، كما زار المحافظ مدرسة الأورمان الثانوية بنات واختتم جولته بزيارة مدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود، الابتدائية المشتركة بإدارة الدقي التعليمية.

وقال الدالي، في تصريحات له أن نسبة الحضور في أول أيام الدراسة، مرتفعة، كما تواصل المدارس تسليم الكتب المدرسية للطلاب.

وأشار الدالي، إلى التنسيق الدائم مع قطاع أمن الجيزة لتأمين كافة المدارس وانتشار الدوريات الراكبة والثابتة كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف التواجد المروري بالشوارع الرئيسية للقضاء على أي زحام في الشوارع وتيسير الحركة المرورية، حيث غالبًا ما يشهد أول ايام الدراسة زحام نتيجة لاصطحاب أولياء الأمور لأبنائهم.

والتقى المحافظ مع عدد من أولياء الأمور خارج المدارس متمنيًا لأبنائهم عام دراسي سعيد.

كما طالب المحافظ، أبنائه الطلاب خلال كلمته التي ألقاها لهم بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بالجد والاجتهاد والمذاكرة المستمرة أولًا بإول وتحقيق أمنياتهم بمستقبل باهر.

وأضاف المحافظ أنهم رصفوا أرضية مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين استجابة لإدارة المدرسة وأولياء الأمور، نظرًا للأهمية الكبيرة للمدرسة التاريخية التي خرجت العديد من الوزراء والمسئولين ورموز المجتمع.

كما قامت إدارة المدرسة بتعليق صور الرموز الذين تخرجوا من المدرسة لتعريف الطلاب بهم.

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