أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

السويد تجري أكبر تدريبات عسكرية منذ أكثر من عقدين وسط تهديد روسي متزايد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السويد تجري أكبر تدريبات عسكرية منذ أكثر من عقدين وسط تهديد روسي متزايد

12:17 م الأحد 24 سبتمبر 2017

السويد تجري أكبر تدريبات عسكرية منذ أكثر من عقدين وسط تهديد روسي متزايد

ارشيفية

لندن – (أ ش أ):

أجرت السويد أكبر تدريبات عسكرية لها منذ أكثر من عقدين من الزمان في خضم تهديد روسي متزايد.

وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، اليوم الأحد، أن أكثر من 20 ألف جندي بدعم من وحدات الدفاع الجوي الفرنسية والأمريكية شاركوا في تدريبات "أورورا 17" مشيرة إلى أن التدريبات امتدت إلى الساحل الغربي للسويد ومنطقة جوثنبرج ومنطقة ستوكهولم ووادي مالارين بجزيرة جوتلاند على بحر البلطيق.

وعززت وجودها العسكري في منطقة البلطيق ونظمت تدريبات عسكرية واسعة النطاق تدعى "زاباد" التي استخدمت فيها مروحيات وطائرات مقاتلة وصواريخ ودبابات على طول حدودها مع الاتحاد الأوروبي.

وشارك في هذه المناورات حوالي 19 ألف جندي سويدي يدعمهم ألف و435 جنديا أمريكيا و120 جنديا فرنسيا، وشاركت أيضا وحدات من الدنمارك وفنلندا والنرويج وليتوانيا وإستونيا.

واستدعت السويد - في يونيو الماضي - سفير روسيا بعد أن حلقت طائرة مقاتلة بشكل غريب بالقرب من طائرة استطلاع سويدية في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق.

ووافقت حكومة السويد في أغسطس الماضي على صفقة دفاعية بقيمة 8ر2 مليار كرونه (260 مليون جنيه استرليني) للقوات المسلحة كل عام حتى عام 2020.

وبعد ثماني سنوات من إلغاء التجنيد الإجباري في البلاد، أعادت عرض السياسة بعد فشل عملية التوظيف.

وفي نهاية الحرب الباردة، كان لدى السويد نحو 850 ألف شخص في الجيش، ولكن الأرقام تضاءلت الآن إلى حوالي 50 ألفا.
والسويد ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ولكنها عززت العلاقات مع الحلف في السنوات الأخيرة، كما عززت روسيا قواتها المسلحة، وفي العام الماضي، قدمت ستوكهولم اتفاقا يسمح بنشر قوات ناتو في السويد، ولكن فقط بإذن البلد المضيف.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السياحة في جبل طارق تنتظر المجهول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

    أخبار

  • مناقشات بين المعارضة السورية وروسيا بشأن خفض التصعيد في ريف حمص

    أخبار

  • "فورين آفيرز": توجهات أردوغان أصبحت أكثر "استبدادية ومناهضة للغرب"

    أخبار

  • مشرع أوروبي: هناك الكثير من العمل لإنجازه" بشـأن خروج بريطانيا من

    أخبار

إعلان

fa46b28cfb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها