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ميدو: لاعبو الأهلي «رجالة».. وهذا سبب الفوز على الترجي

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ميدو: لاعبو الأهلي «رجالة».. وهذا سبب الفوز على الترجي ميدو: لاعبو الأهلي «رجالة».. وهذا سبب الفوز على الترجي

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

أكد أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لنادي وادي دجلة، أن لاعبي النادي الأهلي رجال، وعملوا بإخلاص، مضيفًا أن اللاعبين قادرون على تحقيق الإنجاز في المواقف الصعبة.

وأوضح «ميدو» في تصريحات خاصة لبرنامج «استاد الهدف»، عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن الفريق اتحد على هدف واحد وهو الصعود بعد النتيجة السلبية في استاد برج العرب، حتى تحقق لهم ما أراد، مشيرًا إلى أن قرار دخول الجماهير في مران التتش كان له تأثير إيجابي كبير.

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وأكد العالمي أن أزارو مهاجم جيد ولابد من الصبر عليه، فهو يجيد التحركات واللعب في المساحات ويمرر لزملائه بشكل جيد لكن ينقصه الهدوء، وأضاف: «هو لاعب صغير السن ويلعب في بلد غيره بلده، وأرى أن بوادره طيبة ويجب الحكم عليه بعد 7 أشهر».

وواصل: «لابد من منحه الفرصة والصبر عليه وعدم وضعه تحت الضغوط بسبب إضاعته لفرصة، هو لاعب جيد ويملك إمكانيات جيدة والمستقبل أمامه وسيكون مفيد للأهلي».

وأشاد «ميدو» بأنيس الشعلالي المخطط البدني للنادي الأحمر، مؤكدًا أنه واحد من أفضل المدربين في هذا المجال، موضحًا أن كانت هناك فروق بدنية واضحة للنادي الأهلي.

وأضاف:«كان من الواضح جدًا أن الترجي التونسي يعاني من مشاكل بدنية، حيث لعبوا في البطولة العربية بكامل قوامهم الأساسي، وهذا كان سببا في عدم إراحة اللاعبين، وكان على الترجي عدم الاندفاع في بداية الشوط الثاني لأنه كان متقدما بهدف، وفوجئت بإدارة البنزرتي للقاء، وهذا الاندفاع ساعد الأهلي في الخروج من المباراة بما يريد».

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التحرير

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