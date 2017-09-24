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أحمد مرتضى يشيد بمستوى الزمالك تحت قيادة نيبوشا

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أحمد مرتضى يشيد بمستوى الزمالك تحت قيادة نيبوشا أحمد مرتضى يشيد بمستوى الزمالك تحت قيادة نيبوشا

التحرير

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أشاد أحمد عضو مجلس إدارة نادي بأداء الفريق مع المدرب نيبوشا، قائلا إن الفريق أصبح الآن يقدم أداء جيدا.

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أداء الزمالك مع نيبوشا جيد، لا يزال لدينا فريق آخر على الدكة لم يشارك، متأكد من أن القادم أفضل".

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وأشار أحمد مرتضى إلى أنه عاد إلى في الأيام الماضية بعد رحلة علاجية، مضيفا أن الطبيب طلب منه الابتعاد عن الأماكن التي بها تدخين.

وقال مرتضى مازحا: "يجب أن يفوز الزمالك طوال الوقت حتى لا أمرض مرة أخرى".

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التحرير

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