شطة: الأهلي فاز على الترجي رغما عن أنف الحكم

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قال عبد المنعم شطة، رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إن التوتر هو ما دفع مشجعي النادي الأهلي للقول بأن الحكم الكاميروني إليوم نيانيت كان سيئا في إدارة مباراة الأهلي والترجي بإياب دور الثمانية بدوري الأبطال.

وقال شطة في تصريحات لبرنامج "استاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "توتر المشجعين جعلهم يرون الحكم سيئا".

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وأضاف شطة: "الأخطاء التحكيمية كانت محدودة ولم تؤثر على اللعب".

وأوضح شطة: "الأهلي فريق كبير ويفوز على أي منافس، أقولها وعلى مسئوليتي الأهلي فاز على الترجي رغما عن أنف الحكم".