أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

شطة: الأهلي فاز على الترجي رغما عن أنف الحكم

Google+ Print
شطة: الأهلي فاز على الترجي رغما عن أنف الحكم شطة: الأهلي فاز على الترجي رغما عن أنف الحكم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عبد المنعم شطة، رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إن التوتر هو ما دفع مشجعي النادي الأهلي للقول بأن الحكم الكاميروني إليوم نيانيت كان سيئا في إدارة مباراة الأهلي والترجي بإياب دور الثمانية بدوري الأبطال.

وقال شطة في تصريحات لبرنامج "استاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "توتر المشجعين جعلهم يرون الحكم سيئا".

شاهد أيضا

وأضاف شطة: "الأخطاء التحكيمية كانت محدودة ولم تؤثر على اللعب".

وأوضح شطة: "الأهلي فريق كبير ويفوز على أي منافس، أقولها وعلى مسئوليتي الأهلي فاز على الترجي رغما عن أنف الحكم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»