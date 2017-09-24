فالفيردي يعادل إنجاز تيتو وجوارديولا.. والريال يواصل تحطيم الأرقام القياسية

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تمكن ريال مدريد أمس من تحقيق الفوز على مضيفه ألافيس بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، ليعود الفريق إلى طريق الانتصارات من جديد بعد الخسارة في الجولة الماضية على ملعبه البيرنابيو أمام ريال بيتيس بهدف نظيف.

وارتفع ريال مدريد إلى 11 نقطة في المركز الرابع وخلف المتصدر برشلونة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وذلك بعد أن تغلب البارسا على مضيغ جيرونا أمس بثلاثية نظيفة.

وحقق ريال مدريد رقما قياسيا جديدا من خلال التسجيل للمباراة الـ33 على التوالي خارج ملعبه في الدوري الإسباني.

وبفضل هدفي داني سيبايوس في مباراة أمس، لم يفشل الريال في التسجيل خارج ملعبه لنحو عامين، حيث حدث هذا الأمر للمرة الأخيرة في 13 ديسمبر من عام 2015 أمام فياريال.

ومنذ ذلك الحين تمكن الريال من التسجيل في جميع مبارياته التي خاضها خارج ملعبه في الدوري الإسباني، حيث سجل لاعبو الفريق الملكي 89 هدفا في 33 مباراة.

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وعلى الجانب الآخر، وبعد البداية القوية لبرشلونة من خلال تحقيق العلامة الكاملة، عادل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي أفضل بداية للموسم لكل من تيتو فيلانوفا وبيب جوارديولا مع العملاق الكتالوني.

وتمكن فيلانوفا من الفوز بأول 6 مباريات قبل أن يتعادل مع ريال مدريد 2-2 في الجولة السابقة، وذلك في موسم 2012- 2013، بينما حقق جوارديولا الفوز في أول 6 مباريات قبل أن يتعادل في الجولة السابعة أمام فالنسيا سلبيا، وذلك في موسم 2009- 2010.

ويأمل فالفيردي في معادلة أفضل انطلاقة لبرشلونة على الإطلاق، والتي شهدت تحقيق الفريق الفوز في أول 8 مباريات تحت قيادة تاتا مارتينو في موسم 2013- 2014.