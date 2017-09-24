المشدد عشر سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "خلية المتفجرات"

كتب –عمرو علي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محمد أنور توفيق بالسجن المشدد عشر سنوات، في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المتفجرات".

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم عمرو عيد بيومي (حدث)، بالسجن خمس سنوات، في ذات القضية، كما قضت ببراءة شخصين سبق اتهامهما بالشهادة الزور في القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، ومختار العشماوي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الاخوان بحلوان ولاتهامهم أيضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.