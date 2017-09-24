30 صورة ترصد أول أيام العام الدراسي الجديد بالقاهرة والجيزة

بالصور- جولة لمحافظ الجيزة في 4 مدارس خلال اليوم الدراسي الأول

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- محمود أبو ديبة ومحمد حسام:

انطلق العام الدراسي الجديد 2017/ 2018، اليوم الأحد، بكافة مدارس الجمهورية، ورصدت عدسة مصراوي، أجواء اليوم الأول للدراسة، بدءًا من خروج الطلاب إلى مدارسهم في السابعة صباحًا، وحتى جولة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بمدارس الأسمرات.

وافتتح وزير التربية والتعليم، مدرسة تحيا مصر (1) بحي الأسمرات، وحضر طابور الصباح مع الطلاب، ثم انتقل إلى مدرسة تحيا مصر (3) وحضر الحصة الأولى مع طلاب الصف السادس الابتدائي.

بعدها سافر الوزير إلى محافظة بورسعيد لمتابعة اليوم الأول للدراسة ببعض مدارسها وافتتاح مدرسة القناة.