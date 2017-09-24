أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بإعادة تخصيص 8 آلاف فدان لـ"مشروعات القوات المسلحة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بإعادة تخصيص 8 آلاف فدان لـ"مشروعات القوات المسلحة"

12:21 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الرئيس عبد الفتاح

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 424 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 8002.95 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لاستخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة.

نشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الأحد.

هذا المحتوى من

e3023d98db.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قرار جمهوري بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية للاجئين في

    أخبار

  • الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي وترامب في نيويورك

    أخبار

  • وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم

    أخبار

  • غدًا.. الرئيس السيسي يستعرض أمام الجمعية العامة جهود مكافحة الإرهاب

    أخبار

إعلان

cee086fe8a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة