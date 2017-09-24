قرار جمهوري بإعادة تخصيص 8 آلاف فدان لـ"مشروعات القوات المسلحة"
قرار جمهوري بإعادة تخصيص 8 آلاف فدان لـ"مشروعات القوات المسلحة"
12:21 م الأحد 24 سبتمبر 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
القاهرة- (أ ش أ):
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 424 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 8002.95 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لاستخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة.
نشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الأحد.
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