وزير التعليم لمعلمي الأسمرات: "عايزين البهجة ترجع للمدرسة والطلاب يحبوا المكان"

كتبت- ياسمين محمد:

افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مدرسة تحيا مصر (1) للتعليم الأساسي، بحي الأسمرات، الأحد، في أول أيام الدراسة، بحضور اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ الجيزة، وفريدة مجاهد مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وقيادات محافظة القاهرة.

وحضر الوزير مع الطلاب طابور الصباح، معربا عن اهتمامه البالغ بسكان حي الاسمرات.

وطالب الوزير من المعلمين الاهتمام بعودة البهجة للمدرسة، وأن يكون هذا العام غير اعتيادي، قائلا: "عايزين الطلبة يرجعوا يحبوا المدرسة".

ووجه الوزير الطلاب بألا يهتموا بالدروس فقط، لكن يبحثوا كيف يستمتعون بالتعليم من خلال ممارسة الانشطة.

وبعد افتتاح المدرسة، اتجه الوزير لمدرسة تحيا مصر (3) للتعليم الأساسي، حيث تفقد احد الفصول أثناء شرح أحد دروس اللغة الانجليزية للصف السادس الابتدائي.

ولاحظ الوزير ارتفاع كثافة الفصل التي تجاوزت 60 طالب، مطالبا تقسيم الفصل إلى فصلين.