وزير التعليم: سنتحقق من "شائعة" طرد تلاميذ بمدرسة الأسمرات

كتبت- ياسمين محمد:

صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه سيأمر بالتحقق الفوري من ما نشرته أحد المواقع الإخبارية بشأن طرد بعض تلاميذ مدرسة تحيا مصر بالأسمرات لعدم التزامهم بالزي المدرسي.

وقال الوزير- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إنه لن يقبل بطرد تلميذ من مدرسة، وإذا كان هناك أي لبس في فهم تعليمات المدرسة ينبغي توضيحها لولي الأمر دون التأثير على التلميذ.

وطمأن الوزير أولياء الأمور، قائلا: "لا أقبل بأي تجاوز في حق أي طرف من أطراف العملية التعليمية، وسيتم اتخاذ القرار المناسب والحازم حال صحة هذه الواقعة".