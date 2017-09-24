وزارة التعليم العالي بشأن أكشاك فتوى الجامعات: "لم تطرح للنقاش"

كتبت- داليا شبل:

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء أكشاك للفتوى بالجامعات المصرية.

وأكدت الوزارة –في بيان لها- أن هذا الموضوع لم يطرح أصلًا لأي نقاش على مستوى وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات أو أي جامعة من الجامعات المصرية.

وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتصالًا هاتفيا بالدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بشأن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام عن افتتاح مكاتب للفتوى بالجامعات المصرية؛ وأكد الأمين العام للوزير أنه لم يحدث أي تواصل مع الجامعات والمدارس في هذا الشأن.

كما أكّد الأمين العام، أن مجمع البحوث الإسلامية غير مسؤول عن أي تصريحات تتعلق بأنشطته الدعوية والتنموية المختلفة إلا من خلال ما يصدر رسمياً عن الأمين العام للمجمع، مهيبًا بوسائل الإعلام الحصول على المعلومات من مصدرها الرسمي.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن مسألة انشاء أكشاك للفتوى بالجامعات المصرية غير مطروح للنقاش بالجامعات، حيث تدير الجامعات أنشطتها الثقافية المتنوعة من فنون وعلوم وآداب وتوعية دينية ضمن خططها للأنشطة السنوية والتي يقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي.