أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مزارع يقتل ابنه رميا بالرصاص لخلافات مالية بأسيوط

Google+ Print
مزارع يقتل ابنه رميا بالرصاص لخلافات مالية بأسيوط مزارع يقتل ابنه رميا بالرصاص لخلافات مالية بأسيوط

مصراوي Masrawy

مزارع يقتل ابنه رميا بالرصاص لخلافات مالية بأسيوط

12:25 م الأحد 24 سبتمبر 2017

مزارع يقتل ابنه رميا بالرصاص لخلافات مالية بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أقدم مزارع على قتل ابنه البالغ من العمر 15 عاما رميا بالرصاص بقرية الزاوية التابعة لمركز ومدينة أسيوط، إثر خلافات عائلية نشبت بينهما.

كان اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل طفل بقرية الزاوية على يد والده رميا بالرصاص.

وبانتقال قوات المباحث والإسعاف إلى مكان البلاغ تبين مصرع "ع. ش" 15 سنة مقيم قرية الزاوية إثر إطلاق والده الرصاص عليه من سلاح ناري غير مرخص نتيجة لوجود خلافات عائلية ومالية بينهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بسبب 300 جنيه.. شاب يقطع يد عامل في الشرقية

    أخبار

  • .. شاب عن محاولته الانتحار من قمة برج اتصالات بالبحيرة: "جارتي

    أخبار

  • مقتل حداد بطلق ناري أطلقه صديقه في الشرقية

    أخبار

  • قاتل "فيديمين".. انطوائي ذبح شقيقه وزوجته وابنتهما بسبب "صفعة" (روايات

    أخبار

إعلان

601d56a970.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم