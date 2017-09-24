مزارع يقتل ابنه رميا بالرصاص لخلافات مالية بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أقدم مزارع على قتل ابنه البالغ من العمر 15 عاما رميا بالرصاص بقرية الزاوية التابعة لمركز ومدينة أسيوط، إثر خلافات عائلية نشبت بينهما.

كان اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل طفل بقرية الزاوية على يد والده رميا بالرصاص.

وبانتقال قوات المباحث والإسعاف إلى مكان البلاغ تبين مصرع "ع. ش" 15 سنة مقيم قرية الزاوية إثر إطلاق والده الرصاص عليه من سلاح ناري غير مرخص نتيجة لوجود خلافات عائلية ومالية بينهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.