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أستاذ بكلية الهندسة يعثر على طفلة حديثة الولادة بشارع في المنوفية

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أستاذ بكلية الهندسة يعثر على طفلة حديثة الولادة بشارع في المنوفية أستاذ بكلية الهندسة يعثر على طفلة حديثة الولادة بشارع في المنوفية

مصراوي Masrawy

أستاذ بكلية الهندسة يعثر على طفلة حديثة الولادة بشارع في المنوفية

12:21 م الأحد 24 سبتمبر 2017

أستاذ بكلية الهندسة يعثر على طفلة حديثة الولادة بشارع في المنوفية

أرشيفية

المنوفية- مروة فاضل:

عثر اليوم الأحد، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة على طفلة حديثة الولادة بشارع مصطفى كامل بالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم.

وورد إخطار لمركز شرطة شبين الكوم من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ "من م.م. ح" 63 سنة، أستاذ متفرغ بكلية هندسة شبين الكوم ومقيم بالبر الشرقى– دائرة القسم بعثوره على طفلة حديثة الولادة بشارع مصطفى كامل بالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة حديثة الولادة مربوط الحبل السري ملفوفة بجلباب ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرة وحالتها العامة جيدة وتم إيداعها بحضانة مستشفى شبين الكوم الجامعي.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7370 إدارى قسم شبين الكوم لسنة 2017، وجار العرض على النيابة، كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحري حول الواقعة وصولا لتحديد أهلية الطفلة.

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