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بالصور.. تلاميذ وأولياء أمور يعتلون أسوار مدرسة بالبحيرة لحجز المقاعد الأولى

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بالصور.. تلاميذ وأولياء أمور يعتلون أسوار مدرسة بالبحيرة لحجز المقاعد الأولى بالصور.. تلاميذ وأولياء أمور يعتلون أسوار مدرسة بالبحيرة لحجز المقاعد الأولى

مصراوي Masrawy

بالصور.. تلاميذ وأولياء أمور يعتلون أسوار مدرسة بالبحيرة لحجز المقاعد الأولى

12:18 م الأحد 24 سبتمبر 2017

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وزير الأوقاف: حصٌلنا 48.2 مليون جنيه من مشروع صكوك الأضاحي

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وزير الأوقاف: حصٌلنا 48.2 مليون جنيه من مشروع صكوك الأضاحي

البحيرة – أحمد نصرة:

شهدت مدرسة الأبعادية الابتدائية بمركز دمنهور، حالة من الفوضى، اليوم الأحد، بسبب تجمهر أولياء الأمور أمام باب المدرسة، ورفض إدارة المدرسة دخولهم مع أبنائهم.

ولجأ عدد من الأهالي إلى تسلق أسوار المدرسة والقفز داخلها في محاولة للتواجد مع أبنائهم بالداخل، كما اعتلى بعض التلاميذ الأسوار لمخاطبة أولياء الأمور بالخارج.

وقال محمد حمدي – ولي أمر: "المشهد كان فوضى عارمة والسبب هم الأهالي لإصرارهم على التزاحم والتواجد بالداخل لحجز أماكن لأبنائهم، ووصل الأمر إلى حد تسلق السيدات للأسوار والقفز داخل المدرسة، كما تسبب التدافع في كسر أحد أبواب المباني الداخلية".

ويبلغ عدد الطلاب في محافظة البحيرة هذا العام مليون و324 ألفا و 302 طالبا، ينتظمون في 3764 مدرسة بدأت الدراسة أمس السبت، في 2081 منها، وانتظمت باقي المدارس اليوم الأحد.

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