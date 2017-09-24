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ضبط 8657 طن قمح فاسد في الإسكندرية

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ضبط 8657 طن قمح فاسد في الإسكندرية ضبط 8657 طن قمح فاسد في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

ضبط 8657 طن قمح فاسد في الإسكندرية

12:18 م الأحد 24 سبتمبر 2017

ضبط 8657 طن قمح فاسد في الإسكندرية

قمح فاسد - أرشيفية

الإسكندرية - محمد عامر:

داهم ضباط مباحث بالاسكندرية، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية منطقة غرب ووسط الدلتا، ولجنة من مختصي مديرية الزراعة، مخازن شركة المستودعات المصرية بمنطقة مينا البصل، وضبطت بداخلها 8 آلاف و657 طن قمح مستورد لصالح شركتين غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الحملة من القبض على "ص.خ.ح" 31 عاما، مندوب شركة للاستيراد والتصدير بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة لقيامه بتخزين قمح مستورد غير صالح للإستهلاك الأدمي وكميات من الأعلاف الحيوانية بمخازن شركة المستودعات المصرية بمينا البصل.

وضبطت كمية قدرها 5692 طن قمح أوكراني به إصابة حشرية و3225 طن من العلف الحيواني وتم سحب العينات اللازمة لإرسالها لمعامل التحليل بمعرفة مفتشي الأغذية.

بينما ألقت قوات الشرطة القبض على"م. ر.ح" 28 عاما، مندوب شركة للاستيراد والتصدير بالمعادي بمحافظة القاهرة لتخزينه قمح مستورد من غير صالح للإستهلاك الأدمي بمخازن شركة المستودعات المصرية بإجمالي وزن 2964 طن ترتفع بها نسبة الحصي والشوائب والغبار.

حرر محاضر جنح قسم شرطة مينا البصل وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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