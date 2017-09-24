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وزير الأوقاف: حصٌلنا 48.2 مليون جنيه من مشروع صكوك الأضاحي

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وزير الأوقاف: حصٌلنا 48.2 مليون جنيه من مشروع صكوك الأضاحي وزير الأوقاف: حصٌلنا 48.2 مليون جنيه من مشروع صكوك الأضاحي

مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: حصٌلنا 48.2 مليون جنيه من مشروع صكوك الأضاحي

12:10 م الأحد 24 سبتمبر 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة حصلت 48.2 مليون جنيه من مشروع صكوك الأضاحي، تعادل 550 طن لحوم، يتم توزيعها على محافظات الصعيد بدًا من الجيزة وصولًا إلى الأقصر وأسوان، بواقع 25 طنًا لكل محافظة تقريبًا.

وطالب وزير الأوقاف، خلال عقده لقاء بمحافظ بني سويف، اليوم الأحد، بحسن اختيار أماكن وآلية التوزيع لتضمن للإنسان آدميته "على المعطي أن يحترم الأخذ، لعل الأمور تتبدل قريبًا ويصبح الأخذ معطي والمعطي أخذًا".

من جانبه قال المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، إن الوزارة أهدت 150 مقعدًا دراسيًا، لتوزيعها على المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالإضافة إلى 4 أطنان من اللحوم من وزارة الأوقاف سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا على أنه تم اعداد خطة يقوم بها رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية من التربية والتعليم والأوقاف لتوزيع هدايا وزارة الأوقاف على المناطق الأكثر احتياجاً لوصول هذه المساعدات والبرامج التنموية لمستحقيها.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في مستهل زيارته للمحافظة صباح اليوم الأحد، والتي بدأها بتفقد وتسليم الهدايا المقدمة من الوزارة للمحافظة بني سويف أمام ديوان عام المحافظة، في حضور مديري أدارات الأوقاف على مستوى المحافظة بالإضافة إلى التنفيذيين المعنيين لإتخاذ اللازم لتسهيل توزيعها.

ومن المقرر أن يتم افتتاح 11 مسجدا منها 9 بالجهود الذاتية، على أن تختتم الزيارة بحضور المؤتمرالذي تنظمه جامعة بني سويف تحت عنوان (دور الشباب في البناء ومواجهة التحديات) بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة بمدينة بني سويف.

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