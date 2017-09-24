التعليم العالي: لا صحة لإنشاء أكشاك للفتوى بالجامعات

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنه لا صحة مطلقا لما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إنشاء أكشاك للفتوى بالجامعات.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن هذا الأمر لم يخضع لأي نقاش على مستوى وزارة التعليم العالي، أو المجلس الأعلى للجامعات، أو أي جامعة.

وأشارت إلى أن الجامعات تدير أنشطتها الثقافية المتنوعة من فنون وعلوم وآداب وتوعية دينية، ضمن خططها للأنشطة السنوية، والتي يقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار.

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وأجرى عبد الغفار، اتصالا هاتفيا، بالدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بشأن ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن افتتاح مكاتب للفتوى بالجامعات، وأكد الأمين العام له أنه لم يحدث أي تواصل مع الجامعات والمدارس في هذا الشأن.

كما أكد الأمين العام، أن مجمع البحوث الإسلامية غير مسؤول عن أي تصريحات تتعلق بأنشطته الدعوية والتنموية المختلفة، إلا من خلال ما يصدر رسميا عن الأمين العام للمجمع، مهيبا بوسائل الإعلام الحصول على المعلومات من مصدرها الرسمي.