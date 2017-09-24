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وزير الأوقاف: الإمام الغير ملتزم بالدروس «خائن لله والوطن»

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وزير الأوقاف: الإمام الغير ملتزم بالدروس «خائن لله والوطن» وزير الأوقاف: الإمام الغير ملتزم بالدروس «خائن لله والوطن»

التحرير

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قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد: إن "الإمام والخطيب الغير ملتزم ببرنامج الدورس الدينية بالمساجد يعد خائنًا لله والدين والوطن، لكونه مثال يسيئ إلى رجل الدين"، متسائلًا: "كيف سيصدقه المصلون وهو غير ملتزم بعمله؟"

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة بني سويف، فى حضور المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف والدكتور علاء عبد الحليم، رئيس جامعة بني سويف والشيخ محمد نور، وكيل وزارة الأوقاف وعددًا من القيادات التنفيذية والأمنية والنواب .

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وأشار الوزير، إلى مسابقة "إمام المسجد الجامع" و"الإمام المتميز" التى تنظمها المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة، لافتًا إلى أن الناجح فى المسابقة له مميزات منها "حافز 2000 جنيه ومكتبة وسفر للخارج وأفضلية فى المعسكرات الترفيهية"، بالإضافة لكارنيه "إمام مسجد جامع" ويمنع نقله لمسجد صغير أو زاوية.

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التحرير

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