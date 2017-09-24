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واشنطن تحذر رعاياها في العراق من "اضطرابات" بعد استفتاء كردستان

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مصراوي Masrawy

واشنطن تحذر رعاياها في العراق من "اضطرابات" بعد استفتاء كردستان

12:09 م الأحد 24 سبتمبر 2017

استفتاء كردستان

بغداد - (د ب أ):

حذرت السفارة الأمريكية في بغداد المواطنين الأمريكيين في العراق من احتمال اندلاع اضطرابات إذا ما مضت حكومة إقليم كردستان في إجراء الاستفتاء المقرر غدا على الاستقلال عن العراق.

ووفقا لبيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للقنصلية الأمريكية في أربيل، فإن البعثة الأمريكية ستقوم بصورة مؤقتة بفرض قيود على تحركات الأفراد كإجراء احترازي.

وحث البيان المواطنين الأمريكيين على تجنب السفر إلى المناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أكدت مرارا معارضتها للاستفتاء، وقالت إنه "يشتت الانتباه عن الجهود الرامية للقضاء على تنظيم داعش وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة".

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