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رئيس مجمع البحوث الإسلامية: لن نقيم أكشاك فتوى في الجامعات.. ندوات فقط

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رئيس مجمع البحوث الإسلامية: لن نقيم أكشاك فتوى في الجامعات.. ندوات فقط رئيس مجمع البحوث الإسلامية: لن نقيم أكشاك فتوى في الجامعات.. ندوات فقط

التحرير

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نفى محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صحة افتتاح مكاتب للفتوى بالجامعات أو المدارس؛ مؤكدا أن المجمع غير مسؤول عن أي تصريحات تتعلق بأنشطته الدعوية والتنموية المختلفة إلا ما يصدر رسميا عن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وأضاف الأمين العام للمجمع لـ"التحرير"، أن الأنشطة التى يعتزم مجمع البحوث القيام بها داخل الجامعات المصرية ليست لجان فتوى بالمعنى المعروف وإنما عبارة عن سلسلة من الندوات تتناول القضايا التى تهم الشباب وبمشاركة أساتذة متخصصين، سواء من داخل الأزهر أو خارج المؤسسة الدينية.

وكشف محيى الدين عفيفي أن الندوات ستكون أسبوعية بالتنسيق مع مجالس إدارات ورؤساء الجامعات والجهات المختصة، وستكون بمثابة يوم ثقافي مفتوح بشكل دورى، وطبقا للبروتوكولات المأمول توقيعها بين المجمع والجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة. 

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وأكد عفيفي أن أولى الجامعات ستكون جامعة جنوب الوادى ثم جامعة عين شمس، وسيقوم المجمع بتوقيع بروتوكولات تعاون بين عدد كبير من الجامعات خلال الفترة المقبلة. منوها بأنه جار التنسيق مع الجامعات وعمداء الكليات حول هذا الأمر. 

 

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التحرير

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