أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس «أموك»: حققنا أرباح 1.1 مليار جنيه بزيادة 153%

Google+ Print
رئيس «أموك»: حققنا أرباح 1.1 مليار جنيه بزيادة 153% رئيس «أموك»: حققنا أرباح 1.1 مليار جنيه بزيادة 153%

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال طارق الملا، وزير البترول، إن ارتفاع القيمة السوقية لشركات البترول المطروحة في البورصة، خلال الفترة الماضية، يعكس تميز أداء قطاع البترول وما يمتلكه من فرص استثمارية واعدة، تسهم بإيجابية في نجاح برنامج للطروحات الجديدة في البورصة من شركات القطاع العام، والذي يشمل عددا من الشركات البترولية بما يدعم بقوة حركة تدفق رؤوس الأموال، وتوفير جانب من تمويل المشروعات البترولية الجديدة التي ينفذها قطاع البترول.

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، اليوم الأحد، لاعتماد نتائج أعمالها خلال العام المالي 2016 - 2017، بحضور محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول، عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول، محمود عفيفي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، وحاملي أسهم الشركة في البورصة.

شاهد أيضا

من جانبه، قال عمرو مصطفى، رئيس "أموك" إن الشركة حققت صافي ربح بعد خصم ضريبة الدخل بلغ حوالي 1.1 مليار جنيه بزيادة نسبتها 153% عن العام السابق، إذ ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه، بإنتاج 1.4 مليون طن من السولار والنافتا والبوتاجاز ومازوت الخلط، و185 ألف طن من الزيوت والشموع.

ولفت مصطفى إلى أن الشركة صدرت حوالي 61 ألف طن من الشموع، بقيمة أكثر من 50 مليون دولار، وما يقرب من 65 ألف طن من المازوت، بقيمة حوالي 18 مليون دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة