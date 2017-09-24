رئيس «أموك»: حققنا أرباح 1.1 مليار جنيه بزيادة 153%

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قال طارق الملا، وزير البترول، إن ارتفاع القيمة السوقية لشركات البترول المطروحة في البورصة، خلال الفترة الماضية، يعكس تميز أداء قطاع البترول وما يمتلكه من فرص استثمارية واعدة، تسهم بإيجابية في نجاح برنامج الحكومة للطروحات الجديدة في البورصة من شركات القطاع العام، والذي يشمل عددا من الشركات البترولية بما يدعم بقوة حركة تدفق رؤوس الأموال، وتوفير جانب من تمويل المشروعات البترولية الجديدة التي ينفذها قطاع البترول.

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، اليوم الأحد، لاعتماد نتائج أعمالها خلال العام المالي 2016 - 2017، بحضور محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول، عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول، محمود عفيفي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، وحاملي أسهم الشركة في البورصة.

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من جانبه، قال عمرو مصطفى، رئيس "أموك" إن الشركة حققت صافي ربح بعد خصم ضريبة الدخل بلغ حوالي 1.1 مليار جنيه بزيادة نسبتها 153% عن العام السابق، إذ ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه، بإنتاج 1.4 مليون طن من السولار والنافتا والبوتاجاز ومازوت الخلط، و185 ألف طن من الزيوت والشموع.

ولفت مصطفى إلى أن الشركة صدرت حوالي 61 ألف طن من الشموع، بقيمة أكثر من 50 مليون دولار، وما يقرب من 65 ألف طن من المازوت، بقيمة حوالي 18 مليون دولار.