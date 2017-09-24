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مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في ساحة الغزالي أمام المسجد الأقصى

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مصراوي Masrawy

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في ساحة الغزالي أمام المسجد الأقصى

11:48 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في ساحة الغزالي أمام المسجد الأقصى

ارشيفية

رام الله – (أ ش أ):

أدت مجموعة من المستوطنين اليهود، صباح اليوم الأحد، طقوسا تلمودية في ساحة الغزالي، أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط، بحراسة معززة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن المستوطنين استأنفوا صباح اليوم، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ووسط تواجد ملحوظ للمصلين وانتشارهم في رحاب المسجد.

يشار إلى أن "ساحة الغزالي" كانت مسرحاً لاعتصامات حاشدة ومكاناً لصلاة المصلين خلال احتجاجات المواطنين على وضع كاميرات وجسور حديدية أمام المسجد الأقصى منتصف يوليو الماضي.

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