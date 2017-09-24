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"البحوث الإسلامية" ينفي وجود مكاتب للفتوى بالجامعات والمدارس

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مصراوي Masrawy

"البحوث الإسلامية" ينفي وجود مكاتب للفتوى بالجامعات والمدارس

12:07 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث

كتب- محمود مصطفى:

نفى الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ما نُشر في بعض وسائل الإعلام عن افتتاح مكاتب للفتوى بالجامعات أو المدارس؛ مؤكدا أنه لم يحدث أي تواصل مع الجامعات والمدارس في هذا الشأن.

وقال الأمين العام - فى تصريح له اليوم الأحد - إن المجمع غير مسئول عن أي تصريحات تتعلق بأنشطته الدعوية والتنموية المختلفة إلا ما يصدر رسمياً عن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وناشد الدكتور عفيفى، وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصدرها الرسمي.

يذكر أن مكاتب الفتوى لمجمع البحوث في بعض المناطق تتولى الرد على أسئلة المواطنين الشرعية من خلال متخصصين وعلماء.

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مصراوي Masrawy

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