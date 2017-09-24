قرار جمهوري بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية للاجئين في مصر

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومتي مصر وكندا بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية في المجتمعات المضيفة للاجئين بمصر والموقع في 28 ديسمبر 2016.

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم 423 لسنة 2017 باعتبار مشروع إنشاء محور وكوبري المستشار عدلي منصور على نهر النيل بمحافظة بنى سويف من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.