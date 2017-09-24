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لارتكابه مخالفات مالية.. إحالة رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطى للمحاكمة

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مصراوي Masrawy

لارتكابه مخالفات مالية.. إحالة رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطى للمحاكمة

12:01 م الأحد 24 سبتمبر 2017

لارتكابه مخالفات مالية.. إحالة رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطى للمحاكمة

كتب –عمرو علي:

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطى، للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية.

أكد تقرير الاتهام أن أحمد محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطى خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية والتعليمات المقررة في هذا الشأن.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتشكيل لجنة لفتح وجرد محتويات جمعية تنمية المجتمع المحلي لإخلائها تنفيذاً لقرار الإزالة الصادر من وزارة الأوقاف لمسجد الأحمدي المجاور لها مما ترتب عليه قيام تلك اللجنة بفتح باب تلك الجمعية عنوة وجرد محتوياتها ونقلها إلى ديوان مجلس مدينة الواسطى رغم عدم تبعية تلك الجمعية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى وتبعيتها لمديرية الشئون الإجتماعية بمحافظة بني سويف ورغم التحفظ على أموالها وممتلكاتها من قبل اللجنة القضائية بقرار صادر عن قاضي التنفيذ وبالمخالفة للقانون والتعليمات.

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