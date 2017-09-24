وزير الصحة: الأقصر شهدت طفرة طبية تكفيها 50 عاما

الأقصر - محمد محروس:

قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن محافظة الأقصر أخذت دفعة كبيرة في قطاع الصحة تكفيها لـ50 سنة.

وأضاف وزير الصحة خلال تفقده لمستشفى الأقصر العام اليوم الأحد، أن الأقصر تشهد طفرة طبية كبيرة حيث ستدخل 6 مستشفيات جديدة إلى الخدمة، مزودة بأحدث الأجهزة الطبية وبذلك ستكون الأقصر مركز صحي يخدم منطقة الصعيد بأكمله.

وأعلن وزير الصحة، أنه من المقرر أن يتم افتتاح كلا من مستشفى إسنا المركزى، ومستشفى العديسات خلال شهر يناير 2018 ودخولهم الخدمة، وسيتم تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى لخدمة المواطن الأقصرى، لافتاً إلى أن مستشفى أرمنت الجديدة فى مرحل التشغيل التجريبى منذ 3 أشهر، ويوجد بها كافة الامكانيات الطبية والأجهزة الحديثة وسيتم تشغيلها لخدمة مرضى الغسيل الكلوى بالإضافة إلى وجود قسم مجهز للحضانات بها.

وأشار وزير الصحة إلى أعمال التطوير التى تشهدها مستشفى الأقصر الدولى، حيث تم تطويرها بأجهزة ومعدات حديثة وحضانات أطفال وأجهزة أشعة وتجهيزات لعمليات قسطرة القلب وغيرها.

ومن المقرر افتتاح المبني الجديد لمستشفى الأقصر العام بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات منتصف شهر أكتوبر المقبل بتكلفة بلغت مالية 133 مليون لأعمال الإنشاءات، ونحو 100 مليون للتجهيزات، وسيشتمل المبنى الجديد على توظيف خدمات جديدة وهى إدخال 50 ماكينجط ة غسيل كلوى، و30 حضانة منها 15 بجهاز تنفس صناعى، و13 سرير عناية مركزة عامة، و5 أسرة عناية مركزة قلب وقسم طوارئ حديث سعة 21 سريرا، وأقسام داخلية بسعة 115 سريرا، وسكن للأطباء والتمريض والفنيين.