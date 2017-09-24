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"الطويل قدام والقصير ورا".. معلمة تعيد توزيع التلاميذ في مدرسة بالسويس

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مصراوي Masrawy

"الطويل قدام والقصير ورا".. معلمة تعيد توزيع التلاميذ في مدرسة بالسويس

12:03 م الأحد 24 سبتمبر 2017

أرشيفية

السويس- حسام الدين أحمد:

داخل مدرسة محمد حافظ الابتدائية بالسويس، وقفت معلمة فصل "ثالثة أول" على الباب، بعدما أخرجت جميع التلاميذ الذين دخلوا بعد الطابور، بسبب سوء تنظيم أماكنهم على المقاعد والذي تسبب في حرمان بعضهم من رؤية السبورة.

فاتن سعيد، المعلمة التي قضت عامين دراسيين مع التلاميذ وهم بالصفين الأول والثاني الابتدائي، تعرفهم بالاسم، وبعد أن أخرجتهم بدأت في إعادة ترتيبهم داخل الفصل بما يسمح لهم جميعا بالرؤية.

"الطويل ورا.. والقصير قدام، واللي لابس نظارة في الصف الأول" تقول فاتن معلمة الفصل، وتشير إلى أن أولياء الأمور يحضرون في اليوم الأول ليجلس أطفالهم في المقاعد الأولى، لكن ذلك يظلم بقية الطلاب.

كما فصلت التلاميذ عن التلميذات في الصفوف الأربعة، التي تتراص فيها التخت بالفصل، وأكدت المعلمة أنها تتبع ذلك كل عام حرصا على التلاميذ.

وفي السياق تشهد مدارس السويس الابتدائي كثافة عددية في الفصول، وصلت 67 تلميذا في الفصل هذا العام، وهو نفس عدد التلاميذ في الصفوف الثلاث الأولى بالمرحلة الابتدائية، فيضطر كل 3 أطفال للمشاركة في تختة واحدة، وأحيانا يتشارك فيها 4.

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