"بيبدلوا مع زميالهم".. طلاب يفترشون الفناء بسبب عجز الفصول في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افترش عشرات الطلاب بمدرسة بيلا الثانوية الزراعية المشتركة بكفر الشيخ، اليوم الأحد، أرض الفناء لعدم وجود فصول لهم، في ظل الكثافة العددية للطلاب، في وقت يجرى العمل بالمدرسة بنظام الفترة الواحدة.

وكشف علي أبوالنجا، أحد أولياء أمور الطلاب، عن قوة المدرسة تضم 43 فصلًا دراسيًا بجميع مراحل التعليم الثانوي الزراعي ومبنى المدرسة يوجد به 30 حجرة فقط، وكل حجرة منهم تضم فصلًا، وأصبح هناك 13 فصلًا زائدًا، لا يوجد لطلابه أماكن للمكوث فيهم، فلجأت إدارة المدرسة، إلى توجيه الطلاب بالتوجه لفناء المدرسة، للمكوث فيه.

وأكد خالد محمود، ولي أمر، لـ"مصراوى"، أن إدارة المدرسة، تلجأ لإجراء أعمال تبادلية بين الفصول وبعضها، من خلال خروج طلاب للفناء، ودخول من فى الفناء للفصول بدلًا منهم، وذلك لتغطية الكثافة العددية للطلاب، في ظل النقص الشديد والواضح، فى الفصول بهذه المدرسة.

وأشار إلى أن مدير المدرسة يرفض مطالب أولياء الأمور، بإجراء العمل بالمدرسة، بنظام الفترتين، بحجة عدم وصوله، تعليمات، وتوجيهات بشأن هذا الأمر، من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أو من إدارة بيلا التعليمية.

وفى السياق ذاته قال السيد الشافعى، مدير عام إدارة بيلا التعليمية، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إنه لم يتلقى أى شكاوى، أو خطاب رسمى، من مدير مدرسة بيلا الثانوية الزراعية المشتركة، بشأن وجود عجز فى الفصول، موضحًا أنه جار التواصل مع إدارة هذه المدرسة، للوقوف على حقيقة شكوى أولياء الأمور بخصوص هذا الشأن، والعمل على حلها فى حالة ثبوت ذلك.