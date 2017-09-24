المتهم بقتل صديقه وحرق جثته بشبرا الخيمة: «لو أطول أقتله ألف مرة»

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تنظر نيابة أول شبرا الخيمة، اليوم الأحد، تجديد حبس عامل خردة متهم بقتل شخص وإشعال النيران في جثته؛ بعدما هدده بفضح علاقة الشذوذ الجنسي التي كانت بينهما.

خلال التحقيقات أكد المتهم "كريم.ع"، 19 سنة، وشهرته "المسكر"، أنه تعرف على المجني عليه "أحمد.أ"، 38 سنة، عامل خردة، من خلال رفقاء السوء على أحد المقاهي بمنطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة، لافتا بأن القتيل كان يمارس معهم الشذوذ، ويهددهم بفضح تلك العلاقة لابتزازهم ماديا "معروف عنه كده".

بمرور الوقت نشأت علاقة آثمة بين المتهم والمجني عليه "حصل معايا قبل كده جراء عملي بجمع الخردة منذ الصغر"، مؤكدا أنه "ضحية ظروف أسرية واجتماعية زي الزفت".

"كان بيتصل بيا كل ما أغيب عنه ونشرب مخدرات ويمارس الشذوذ معايا لحد ما زهقت"، يشير المتهم إلى أنه حاول تنفيذ خطة للهروب منه من خلال عدم الرد على الهاتف، وفوجئ أنه أرسل إليه أحد الأشخاص أخبره "لو ماجتش هافضحك".

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توجه المتهم إلى المجني عليه "عشان أشوف آخره إيه"، وأخبره "كفاية كده"، لكن طلبه قوبل بالرفض "مارس معي الشذوذ"، لتختمر في ذهنه وقتها فكرة التخلص منه لكن الظروف لم تسمح فقرر تأجيلها.

في اليوم التالي، تقابل المتهم مع الضحية بمقهى مجاور لـ"بدروم" يقطن فيه الأول، وتناولا سيجارة بداخلها مخدر الفودو ومارسا الشذوذ، لكنه أصيب بهبوط حاد "حسيت إن الفرصة جت.. قمت خنقه بكابل كهرباء وقعدت دايس على رقبته لحد ما مات".

يضيف المتهم: "ولعت في الكنبة اللي عليها جثته وسرقت تليفونه وهربت، لحد ما الشرطة قبضت عليا"، مختتما اعترافاتها بالتأكيد أنه "لو أطول أقتله ألف مرة هاعملها بعد اللي شوفته منه".