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بالصور- طابور الصباح في الشارع بمدرسة "ورورة" ببنها

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مصراوي Masrawy

بالصور- طابور الصباح في الشارع بمدرسة "ورورة" ببنها

11:39 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

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أول يوم مدارس.. انتظام بالتجريبي والخاص وفوضى في الحكومي بالإسماعيلية

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أول يوم مدارس.. انتظام بالتجريبي والخاص وفوضى في الحكومي بالإسماعيلية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تزامنا مع أول يوم دراسي بالقليوبية، شهدت مدرسة "ورورة الابتدائية"، بمدينة بنها حالة من العشوائية وعدم النظام، حيث تكدس الطلاب في شوارع القرية، لعدم وجود فناء بالمدرسة لاستيعاب الطلاب في صورة تعكس مدى عدم عدم الاهتمام من قبل القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

واشتكى أولياء أمور الطلاب من ذلك المظهر غير الحضاري في أول يوم دراسي، بالإضافة إلى قلقهم على أبنائهم بسبب قرب من المدرسة من الطريق السريع وملاصقتها لمحول كهرباء الرئيسي بالقرية، مما يعرض حياة أطفالهم وأبنائهم لخطورة بالغة.

وأكد محمود علي، ولي أمر، أنه تفاجئ في أول يوم دراسي أن المدرسة بلا فناء، وقيام إدارة المدرسة بعقد الطابور الصباحي وتحية العلم بداخل شوارع القرية، في مشهد لم تشهده أي مدرسة من قبل.

وانتظم صباح اليوم الأحد، مليون و250 ألف طالب، و51 ألف وثلاثمائة معلم في مدارس محافظة القليوبية على مستوى 12 إدارة تعليمية، في أول يوم دراسي.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، أنه تم التنبيه بأنه لا مجال للتهاون أو التقصير في العملية التعليمية التى ستشهد منذ اليوم الأول طابورا منضبطا للصباح، وسيتم تفعيل الأنشطة الموسيقية والرياضية والإذاعة المدرسية، ورفع العلم، وأداء النشيد الوطني وأن تكون كلمة الصباح حول بث روح الانتماء والولاء للوطن.

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