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محافظ الإسماعيلية يحيي العلم في طابو أول يوم دراسي (صور)

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محافظ الإسماعيلية يحيي العلم في طابو أول يوم دراسي (صور) محافظ الإسماعيلية يحيي العلم في طابو أول يوم دراسي (صور)

التحرير

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أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه كان حريصا على أداء تحية العلم أمام الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد؛ نظرا لأنه عامل أساسي في زيادة روح الوطنية والانتماء لدى الطلاب.

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جاء ذلك خلال زيارة المحافظ مدرسة محمود سليم الثانوية بنات بمدينة فايد، التي شهدت تكريم 15 طالبا وطالبة من المتميزين، و6 من أولياء الأمور و5 مُعلمين.

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وكلَّف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بتخصيص مُعلم للأنشطة والتربية الموسيقية في 955 مدرسة على مستوى المحافظة، مشددا على أن "العلم روح الوطن الذي نعيش فيه".

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التحرير

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